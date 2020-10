Le pagelle di Berardi - Spietato insieme a Caputo, segna e sforna assist

Domenico Berardi è tornato. Insieme a Caputo continua a segnare e a far divertire tutti, come nel match di ieri contro il Crotone. "Secondo gol stagionale, cerca di meritarsi la convocazione in azzurro anche con l'assist a Caputo", commenta la Gazzetta dello Sport che giudica da 7 la prestazione, in. linea con tutti i quotidiani. Stesso voto per Tuttosport che analizza così la prestazione: "In un a gara con tanti errori segna un gol e sforna l'assist decisivo".

Questi tutti i voti odierni di Domenico Berardi:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

SassuoloNews: 7