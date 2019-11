© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima doppietta in maglia granata per Alejandro Berenguer, che ieri pomeriggio ha dato il colpo decisivo al Brescia con una prestazione sontuosa da subentrato. "Inserimento devastante da parte di Mazzarri. Spacca la partita, segna due gol in una manciata di minuti e chiude i giochi", è non a caso la spiegazione di TMW al suo 7,5 in pagella. Ti aspetti Verdi, dunque, spunta Berenguer: il Torino ha (ri)scoperto direttamente in casa propria un talento prezioso e ancora da valorizzare appieno, il potenziale nuovo gemello del gol del 'Gallo' Belotti. Non sorprende affatto che il voto più basso dello spagnolo questa mattina sia un 7,5.

Questi tutti i voti di Berenguer:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

TorinoGranata: 7