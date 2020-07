Le pagelle di Bernardeschi - A referto una sola svirgolata: è il fantasma del Friuli

Altra serata da dimenticare per Federico Bernardeschi, che incassa la fiducia del mister per 60 minuti salvo poi essere sostituito perché un desaparecido per il campo dello stadio friulano. Per TMW l'ex viola continua a dare una "sensazione d'incompiutezza" che ovviamente "non paga" con La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "una svirgolata e niente altro". Tuttosport scrive che "la senzazione è che il riposo forzato non gli abbia giovato" mentre per La Stampa mette in campo una "prestazione da chi l'ha visto". Anche Il Corriere della Sera lo stecca senza mezzi termini commentando così la sua prestazione: "Il classico lavoro così oscuro da essere trasparente".

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

La Stampa: 5

TuttoJuve: 5