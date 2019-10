Le pagelle di Bernardeschi: cerca luce e trova il gol scaccia-depressione

Tenta di dare quel qualcosa in più sin da subito, riuscendoci a tratti nel primo tempo sonnecchioso. Non sempre si riesce, ma poi nel finale scarica il sinistro che chiude i discorsi. Federico Bernardeschi va derubricato tra le note positive di un'Italia che con la Grecia non è stata sfavillante, ma ha comunque staccato il pass per Euro2020. Da Tuttomercatoweb.com un 6,5 in pagella, come da La Gazzetta dello Sport, che parla di rete scaccia-depressione, visto che anche con la Juve non sta brillando. Stesso voto anche da Corriere dello Sport e Tuttosport. Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, che salva di fatto solo la freccia che vale il 2-0.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6