Le pagelle di Bernardeschi: chance sprecata due mesi dopo l'ultima dal 1'

A Empoli torna titolare dopo quasi due mesi, ma Federico Bernardeschi sembra assente. Combina poco, sbaglia più solito e, dopo aver perso un brutto pallone nella ripresa, si becca pure la sostituzione. È lui il peggiore della Juventus a Empoli, secondo TMW e anche i quotidiani nazionali. Chance sprecata, i tempi in cui decideva tutto in cinque minuti sembrano lontani, ma l'ex Fiorentina avrà sicuramente l'occasione per rifarsi. Il talento, d'altronde, non gli manca di certo.

TuttoMercatoWeb: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

La Stampa: 5

TuttoJuve: 5