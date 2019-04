Le pagelle di Bernardeschi: tra i peggiori. Non ripete la notte magica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i migliori con l'Atletico, tra i peggiori ieri sera contro l'Ajax. Praticamente inesistente Federico Bernardeschi nella sfida dell'Allianz Stadium contro gli olandesi e fino al momento della sostituzione nel finale in molti si stavano chiedendo se fosse ancora in campo. Ha la colpa, involontaria, di tenere in gioco Van de Beek in occasione dell'1-1 e oltre a questo perde tantissimi palloni durante tutta la gara.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

QS: 5,5

Tuttosport: 5