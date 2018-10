Le pagelle di Bessa: quanta corsa, poi segna in un ruolo non suo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniel Bessa s'è regalato una bella gioia segnando la rete dell'1-1 allo Stadium contro la Juventus. Il brasiliano viene premiato come migliore in campo da La Gazzetta dello Sport, perché anche se non gioca nel suo ruolo preferito si destreggia bene, correndo e inseguendo sempre gli avversari. Poi gli inserimenti, da cui nasce proprio la rete. 7 in pagella dalla Rosea, così come dal Corriere della Sera. Mezzo voto in meno invece da Tuttosport, secondo cui il jolly rossoblù arranca dove la Juve fa più male.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6.5

Tuttomercatoweb.com: 7