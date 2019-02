© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sciocchezza che è costato il terzo gol e anche se la partita era praticamente già incanalata sui binari del Napoli Jonathan Biabiany è entrato nelle azioni salienti della sfida del Tardini soprattutto per aver fornito l'assist vincente a Milik per lo 0-3. Pomeriggio da dimenticare per il francese ex Inter, mai pericoloso in zona offensiva.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4