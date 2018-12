© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era da un bel po' che Jonathan Biabiany non riusciva a esprimersi a buoni livelli. Probabilmente dalla sua ultima esperienza a Parma, prima di girare per il Milan - rispedito indietro per problemi cardiaci - o l'Inter, finendo allo Sparta Praga di Stramaccioni e tornando indietro. Nel pomeriggio del Franchi fa ammonire tre avversari, facendo ammattire la retroguardia con le sue accelerate. Insomma, sembra Gervinho, come spiega TMW: "Quando strappa è veramente inarrestabile: l'impressione è che se credesse leggermente di più nelle proprie qualità, spaccherebbe la partita in due. Oggi fa ammonire tre quinti di difesa viola e causa il rosso di Hugo".

Tuttosport : 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoMercatoWeb.com: 7