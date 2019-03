© foto di www.imagephotoagency.it

E chi l'ha detto che dopo quattro mesi e mezzo le polveri si bagnano? Chiedete a Lucas Biglia per la smentita ufficiale. Titolare più di 130 giorni dopo l'ultima volta, il centrocampista argentino si è subito ripreso il Milan con una traiettoria che Sorrentino, il portiere del Chievo, può soltanto guardare. La firma più calcata nel quinto successo di fila è sua. "Gol, regia e presenza scenica", scrive il Corriere della Sera che lo premia con un bel 7 in pagella. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, che sottolineano soprattutto il suo destro chirurgico all'incrocio dei pali. Simpatico il commento di MilanNews.it: "Quando arriva sul punto di battuta della punizione deve aver preso la DeLorean ed è tornato ai tempi dell’Anderlecht e della Lazio, quando quelle punizioni erano cosa sua". Per una volta è di nuovo così.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7