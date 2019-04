© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei peggiori in campo nel pareggio tra Milan e Udinese è state certamente Lucas Biglia. L'argentino non è praticamente mai entrato in partita e i suoi tantissimi passaggi all'indietro hanno fatto spazientire in più di un'occasione San Siro. Non ha le caratteristiche di Bakayoko ma oltre a questo è andato molte volte in crisi, perdendo palla e facendo molti falli. L'ex Lazio è rimandato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

QS: 5

Tuttosport: 5