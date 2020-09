Le pagelle di Biraghi: che bel ritorno a Firenze, sulla sinistra è travolgente

Tra i migliori in campo di Fiorentina-Torino figura anche Cristiano Biraghi, autore di una prestazione di alto livello dopo il ritorno a Firenze dall'Inter di quest'estate. Ottimo impatto dell'esterno della Nazionale, il migliore per La Gazzetta dello Sport (voto 7,5) per il quale è travolgente. Cross al bacio e gol annullato, ma tanto altro. Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport: "Un bel ritorno, non c'è dubbio". E' tra i più volitivi per Tuttosport, che lo premia con un 7.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7