Le pagelle di Biraghi: il salvatore della patria. Dedica da lacrime

La sua non era stata una grande partita. Se non avesse segnato probabilmente sarebbe stato il peggiore in campo dell'Italia, ma nel calcio basta un niente per cambiare le cose, per rovesciare tutto, e Cristiano Biraghi è oggi il salvatore della patria, l'uomo che con il suo gol ha regalato la prima fascia del sorteggio a Euro 2020 ed evitato la retrocessione nella Serie B della Nations League. La dedica a Davide Astori è strappalacrime, la sua rete potrebbe essere il punto di svolta della nostra Nazionale, per un piccolissimo ricordo di ciò che fu Fabio Grosso in Germania.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7