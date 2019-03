© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Forse la prestazione più opaca della serata di Udine. Cristiano Biraghi si prende il voto più basso (comunque un 6) da La Gazzetta dello Sport: "Nelle dieci gare di Mancini è stato titolare cinque volte, ma stavolta è troppo timido. Più alto nella ripresa, ma non determinato nella spinta". Per TMW la prestazione del laterale viola non è sufficiente: "Dovrebbe essere il laterale aggiunto che si sgancia in fase di manovra. Lo fa solo una volta, nel primo tempo, sullo 0-0"

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

QS: 6

Tuttosport: 6