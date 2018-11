Le pagelle di Biraschi: troppo tenero, fa partire la goleada Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il Milan aveva fatto bene Davide Biraschi, che invece contro l'altra squadra di Milano è tra i peggiori in campo. Nel 5-0 rimediato in casa dell'Inter dà una bella spinta anche l'ex Avellino, che pasticcia sul primo gol. La Gazzetta dello Sport lo boccia in toto con un 4,5 in pagella: "Tanta sofferenza e poche gioie", scrive la Rosea, che parla di troppa tenerezza da parte sua nell'opposizione agli attaccanti avversari. "Dalla parte sua si infila chiunque", gira il coltello nella piaga il Corriere della Sera, con lo stesso voto. Addirittura 4 da Tuttosport.

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4