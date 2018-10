© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due maglie e un cuore diviso a metà. Aveva presentato così la sua sfida da ex Kevin Prince Boateng che era pronto ad affrontare la squadra che per prima aveva creduto in lui in Italia. Una prestazione con tanto sacrificio quella del Boa che non è riuscito a trovare guizzi vincenti in una serata storta per quella che resta comunque la rivelazione della prima parte del campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6