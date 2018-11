Le pagelle di Boateng: gli manca lo spunto. Meglio da falso 9

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo smalto di inizio stagione sembra non esserci più e da esterno nel 4-3-3 di De Zerbi fa molta più fatica rispetto a quando viene schierato da centravanti. Kevin Prince Boateng non è riuscito a incidere nella trasferta del Sassuolo a Parma e il risultato è stato che i Ducali sono usciti vincitori dal derby emiliano che valeva un posto in zona Europa. Sempre marcato benissimo non riesce mai ad accendersi e la sua gara dura soltanto 60'.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

QS: 5