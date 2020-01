© foto di Federico De Luca

"Un fantasma". Così La Gazzetta dello Sport, che per la cronaca giudica "inspiegabile" la scelta di Iachini di schierarlo titolare, analizza la partita di Kevin Prince-Boateng. Voto 5, per l'attaccante della Fiorentina che a fatica batte la SPAL. Stesso giudizio sulle nostre pagine, mentre il Corriere dello Sport scende a 4,5 ("sbaglia anche gli appoggi elementari"). 5 per Tuttosport.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

FirenzeViola: 5