Le pagelle di Boer: stramaledirà i compagni, ma è incolpevole sui gol

L'esordio dei sogni è un altro, per un giovane portiere. Boer non fa il Buffon di oltre due decenni fa, prendendo tre gol dal CSKA Sofia, senza però colpe specifiche. Per questo stramaledirà i compagni, come spiega la Gazzetta dello Sport, per i troppi errori. Lui dimostra coraggio uscendo su Sowe fuori dall'area a fine primo tempo. I voti vagano tra il 6 e il 5,5, più per i gol presi che per singoli errori.

TMW

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

Corriere della Sera 5,5