© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il sabato di Serie A, tra i vari protagonisti, ha visto anche un Jeremie Boga super. Il Sassuolo batte il Torino soprattutto grazie all'ex Chelsea, autore di un gol da favola e un assist al bacio per Berardi. Per noi di Tuttomercatoweb.com l'esterno neroverde si guadagna la palma di migliore in campo con una prestazione straordinaria, da 7,5 in pagella anche per La Gazzetta dello Sport secondo cui "i tre punti del Sassuolo sono suoi". Stesso voto anche da Tuttosport ("Non casuale che il Chelsea abbia mantenuto la recompra") e dal Corriere dello Sport: "Ogni sua giocata marca una differenza".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5