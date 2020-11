Le pagelle di Boga - Il dribblomane non sfonda mai, paga il lungo stop

Il pirotecnico Sassuolo di De Zerbi non va oltre lo 0-0 contro l'Udinese. A secco tutto l'attacco neroverde, tornato finalmente al gran completo. Boga, bocciato dai quotidiani, paga una condizione ancora non al meglio a causa del lungo stop causato dal Covid-19. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Raddoppiato di contino, il re del dribbling incappa in una di quelle serate in cui non gli riesce nulla". Stesso voto da TMW: "Chissà quanto pesano ancora il ritardo di condizione e il lungo stop. Sta di fatto che il dribblomane efficace dello scorso campionato rimane nelle intenzioni. Non sfonda mai".

Le pagelle di Boga

TMW 5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

Corriere della Sera 5,5