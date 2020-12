Le pagelle di Boga: impalpabile. E De Zerbi pensa di toglierlo dopo un quarto d'ora

vedi letture

Non è ancora il Jeremie Boga devastante che abbiamo ammirato nello scorso campionato. Il suo essere impalpabile fa arrabbiare tantissimo De Zerbi, che pensa addirittura di sostituirlo dopo neanche un quarto d'ora. Per il Corriere dello Sport è il peggiore in campo, inconsistente e disordinato. Il 5 in pagella è una costante comune a tutti i quotidiani, con Tuttosport che spiega come l'ex Chelsea venga sistematicamente annullato da Kumbulla.

Le pagelle di Boga

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

la Repubblica: 5