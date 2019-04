© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un altro passo importante nel percorso di crescita per Jeremie Boga. L'attaccante ivoriano entra in campo al 63' al posto di un poco ispirato Di Francesco, rivoluzionando completamente il tridente del Sassuolo. È proprio suo il gol della speranza neroverde, poi strozzata nei minuti di recupero da Destro. Ancora non è un titolare inamovibile, ma anche stavolta i voti in pagella del talento sbocciato nell'Academy del Chelsea sono più che convincenti: due 6,5 e due 7. Insieme alla prestazione coraggiosa della compagine di De Zerbi, è sicuramente la nota più lieta a Bologna per gli ospiti.

TMW 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 7

TuttoSassuoloCalcio 7