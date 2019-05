© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jeremie Boga è una delle note più positive della seconda parte del campionato del Sassuolo e anche nella sfida di ieri contro il Frosinone il suo ingresso in campo ha spaccato la partita, in un momento in sui i neroverdi erano in svantaggio di due reti. La sua velocità ha mandato in crisi la difesa dei ciociari e il suo gol ha dato il pareggio che ha condannato la formazione di Baroni alla Serie B. Non male la sua prima stagione in A, in futuro sentiremo senza dubbio parlare di lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7