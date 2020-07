Le pagelle di Boga: vive di fiammate e decide il match con un colpo a sorpresa

Bravo e fortunato, Jeremie Boga, l'autore del gol decisivo nel match vinto dal Sassuolo contro il Lecce. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo e lo premia con un 7,5 in pagella. Mezzo voto in meno da Tuttosport ("estrae il colpo a sorpresa proprio quando serve") e dal Corriere dello Sport, secondo cui "vive di fiammate e quella giusta vale la partita". Sette anche dal Corriere della Sera, così come da noi di Tuttomercatoweb.com.

I VOTI DI BOGA:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7