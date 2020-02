© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jeremie Boga non è una novità, ma giornata dopo giornata diventa sempre più una piacevole conferma. Soprattutto per il Sassuolo, che batte la SPAL grazie alla rete dell'esterno offensivo francese. "Procura un rigore e segna il gol vittoria", scrive Tuttosport, che gli assegna 7,5 in pagella, come praticamente tutti gli osservatori. Voce del verbo puntare, commenta La Gazzetta dello Sport: porta e avversario. È l'uomo decisivo del Sassuolo.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5