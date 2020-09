Le pagelle di Bonaventura: dimostra di essere già dentro i meccanismi di gioco viola

C'era attesa per la prima partita ufficiale di Giacomo Bonaventura con la maglia della Fiorentina e l'ex Milan non ha tradito le aspettative. Buona prestazione nel successo di misura contro il Torino, con la quale ha dimostrato di essere "già dentro i meccanismi di gioco viola", come scrive La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 6,5 in pagella. Sufficienza da noi di Tuttomercatoweb.com e Corriere dello Sport, che ne elogia la personalità. Stesso voto da Tuttosport.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5