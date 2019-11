Le pagelle di Bonaventura - In attesa dell'asso, Milan ritrova il suo Jack

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Al Milan manca ancora l'asso, visto che chi dovrebbe esserlo (leggi Piatek, Suso o Paquetà) sta stentando. Intanto però ritrova il suo Jack di cuori, Giacomo Bonaventura. Contro il Napoli torna titolare ed è subito il migliore in campo. Al di là del gol, è grazie a lui se si vede un Milan più veloce del solito. Può essere il valore aggiunto da qui in avanti, come scritto da Tuttomercatoweb.com: premiato con un 7,5 in pagella, l'ex Atalanta è lo scaccia-fantasmi. Mezzo voto in meno da Milannews.it che sottolinea il digiuno spezzato 412 giorni dopo a chiudere uno dei periodi più brutti della sua carriera.

Anche per i quotidiani è Bonaventura il migliore in campo. La Gazzetta dello Sport gli attribuisce un 7, per il gran gol, le imbucate in fascia e il servizio per i compagni. Gli applausi a scena aperta del Meazza sono stra-meritati. Il Corriere dello Sport parla di una partita eccellente, con molti spunti, e stesso voto arriva anche da Tuttosport e Corriere della Sera, che apprezza il suo rimboccarsi le maniche, oltre al gioiellino che vale il pareggio del Milan.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7