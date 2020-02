© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kevin Bonifazi immaginava un ritorno diverso. Alla prima da titolare in questo campionato con la maglia della SPAL, il difensore centrale è finito travolto, come tutta la squadra di Semplici, dal ciclone Lazio. "Giornata da incubo", scrive La Gazzetta dello Sport a didascalia del 4 in pagella (stesso voto su TMW). Appena più su il Corriere della Sera e Tuttosport ("Prima da titolare, primi dolori"), 5 per il Corriere dello Sport.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5