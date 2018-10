Le pagelle di Bonucci: distrazione fatale, sembra che la fascia gli pesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per La Gazzetta dello Sport Leonardo Bonucci è "L'emblema dello spegnimento". Tra i peggiori della Juventus nell'1-1 contro il Genoa c'è sicuramente l'ex Milan, tornato con la fascia di capitano sul braccio. Mediocrità da parte della Rosea, che lo ammonisce perché "non esiste che uno dei suo livello giudichi morta la palla di Kouamé e il buco nero su Bessa ne è l'estrema conseguenza". La distrazione costa tanto, due punti, tant'è che Leo non è sufficiente per nessuno. La sua prova è da 5 anche per il Corriere della Sera, per cui "sembra quasi che la fascia di capitano gli pesi". 5.5 invece il voto di Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5.5

Tuttomercatoweb.com: 5.5