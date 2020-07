Le pagelle di Bonucci: impeccabile fino al pasticciaccio. Due errori, sul secondo gli va male

Leonardo Bonucci mette a rischio la vittoria della Juventus. Nel finale del 2-1 alla Lazio, il difensore ha avuto un paio di incertezze, tra cui il rigore procurato su e realizzato da Immobile, che fanno crollare i suoi voti in pagella. 5,5 per noi, si scende a 5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Serata impeccabile, poi il pasticciaccio brutto a 10' dalla fine". Si scende a 4,5 per il Corriere dello Sport: "Due errori pesanti, sul primo gli va bene, sul secondo no". Sufficienza per Tuttosport.

Bonucci 5,5 - Chiude con la timidezza che porta al penalty trasformato da Immobile e quindi al 2-1 biancoceleste. Fin lì, tutto bene e anche benissimo, sia nell'impostare che nel difendere. Ma l'errore regala un finale di ferro e fuoco ai suoi compagni.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 5