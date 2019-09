© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci è intoccabile nell'Italia di Roberto Mancini e nella partita contro la Finlandia ha dato dimostrazione di essere praticamente insostituibile per un semplice fatto: il gioco parte sempre da lui e un regista arretrato è fondamentale per il gioco del ct azzurro. Buona anche la sua fase difensiva, eccezione fatta per una sbavatura all'inizio. Se la Nazionale è veramente a un passo dagli Europei il merito è in parte anche suo.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6