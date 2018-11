Le pagelle di Bonucci - Soffre i fischi, cresce e sfiora il gol

Una gara non facile per Leonardo Bonucci, condizionata dai fischi che il suo ex stadio gli ha riservato. Si vede che subisce i fischi - scrive La Gazzetta dello Sport - quando sbaglia cose banali. Poi si riprende e sfiora il gol di testa. Gara in crescendo anche per il QS: "Torna a San Siro e si “becca” per i primi dieci minuti ingiuste bordate di fischi per il suo passato rossonero: sbaglia un paio di appoggi, ma poi gioca come sa e sfiora pure il gol". Per il Corriere della Sera la prestazione del centrale della Juventus non è sufficiente: "Partenza difficoltosa tra passaggi sbagliati e chiusure allegri. Poi si riprende".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

QS: 6,5