© foto di Image Sport

Non ci sarebbe potuto essere esordio migliore per Fabio Borini con la maglia dell'Hellas Verona. In campo al 62' nella sfida giocata ieri a Bologna, l'ex Milan ha infatti rivoluzionato la squadra di Juric per poi segnare lui stesso il gol dell'1-1. "Scintilla accesa, cambia il match", è d'altronde la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prova del nuovo acquisto gialloblù. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il jolly offensivo classe '91 potrà quindi fare parecchio comodo in questa seconda parte di stagione.

Questi tutti i voti di Fabio Borini:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoHellasVerona: 7