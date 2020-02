© foto di www.imagephotoagency.it

"Un'energia da caricare le auto elettriche nel parcheggio: pressa per due, calcia, nell'azione dell'1-1 è freddissimo. Riscoperto da Juric". La Gazzetta dello Sport di questa mattina premia con un 7 in pagella la bella partita di Fabio Borini contro la Juventus. È stato l'ex Milan, d'altronde, a riaccendere le speranze del Verona segnando l'1-1 (secondo centro in gialloblù), oltre a offrire la solita prestazione di grande sacrificio a tutto campo, proprio come evidenzia anche il Corriere dello Sport: "Gioca da attaccante lavorando come un mediano ma restando lucido come un bomber. Il gol del pareggio arriva in mezzo a una partita che dovrebbe essere d'esempio per chi ricopre il suo ruolo. Dimostra che fatica e tecnica possono stare insieme". Il Milan a gennaio lo ha scaricato senza troppi pensieri, ora Borini è l'autentico uomo in più della rivelazione Verona.

Questi tutti i voti di Fabio Borini:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoHellasVerona: 8