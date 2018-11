Le pagelle di Bradaric: serataccia, ne combina di tutti i colori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima l'autogol, poi un tocco di braccio in area di rigore ai confini della regolarità. Filip Bradaric non ha di certo vissuto la sua miglior serata ieri, determinando di fatto il k.o. del suo Cagliari sul campo della Juventus. Ingenuo in occasione dell'autorete, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, che scrive come l'arbitro lo grazi poco dopo e gli dà un 4,5 in pagella. Stesso voto del Corriere della Sera: "Ne combina di tutti i colori"; 4 invece da Tuttosport, che evidenzia la sua serataccia ancor di più.

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4