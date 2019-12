© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vince di misura sul campo del Genoa, il colpo di testa di Bremer salva Mazzarri e Cairo, anche se i tifosi granata continuano a contestare la squadra. Il brasiliano è senza dubbio il migliore in campo, con Tuttosport che lo premia con 7,5 in pagella: "Nella ripresa salva il gol del possibile vantaggio del genoa su tiro di Favilli, poi decide il match. Serata da incorniciare, primo gol nel Toro e in Italia". Voto 7 dalla Gazzetta dello Sport: "L'uomo della provvidenza. Argina Pandev ma soprattutto va a piazzare in elevazione il pallone da tre punti".

Questi tutti i voti di Bremer:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

La Stampa: 7