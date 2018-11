Le pagelle di Brozovic: dizionario del calcio, è il perno di tutto all'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il perno di tutto". La Gazzetta dello Sport descrive così il nuovo Marcelo Brozovic, che da qualche tempo è diventato uno dei leader dell'Inter e anche ieri contro il Genoa è stato tra i migliori. Da 7,5 secondo il quotidiano rosa, che sottolinea come il croato non conosca riposo, neanche quando Spalletti decide di far turnover. Stessa voto da Tuttosport. E' un "leader riconosciuto, dizionario del calcio", scrive il Corriere della Sera, che però gli dà mezzo voto in meno.

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5