Le pagelle di Brozovic: onnipresente e onnisciente, è il migliore

Malgrado la sconfitta, contro la Juventus c'è anche chi brilla nell'Inter. Marcelo Brozovic è senza dubbio il migliore in campo, capace di arginare Dybala, di compiere un miracolo su Bentancur, di completare 75 passaggi su 86. Onnipresente e onnisciente, sa fare da regista e da interdittore. Ha più difficoltà nella manovra, ma spicca per le chiusure difensive. Da ultimo uomo è impossibile da superare. Aiuta tutti, in entrambe le fasi. Un fratello in campo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6