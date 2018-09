Le pagelle di Brozovic: pomeriggio difficile. Il biondo annebbia le idee

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Pomeriggio difficile per l'Inter e di conseguenza per Marcelo Brozovic, che affonda con il resto della squadra nella sfida contro il Parma. Niente di epic contro Stulac e compagni, nonostante un possesso palla che supera il 70% per i nerazzurri di Spalletti. Eppure le poche azioni di un certo pericolo, in particolare il filtrante per Icardi che chiama Sepe all'uscita più azzardata del match, portano proprio la sua firma. I quotidiani, comunque, non ci vanno leggeri:

Gazzetta dello Sport: voto 4

Tuttosport: voto 5

Corriere della Sera: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 6