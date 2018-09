Le pagelle di Brozovic: tutta l'Inter passa da lui. Il finale è da sogno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi la prende? Stavolta non Matias Vecino, come l'anno scorso con la Lazio o martedì scorso contro il Tottenham, ma è Marcelo Brozovic a far esplodere di gioia l'Inter. Al 94' è lui che regala i tre punti a Spalletti e stende la Sampdoria. Dopo un primo tempo così così, il centrocampista croato sale in cattedra nella ripresa. Che finisce "come nei sogni", scrive La Gazzetta dello Sport, che gli dà un 6,5 in pagella. Un voto in più per TMW, che lo giustifica così: "Quasi tutte le azioni d'attacco dell'Inter partono dai suoi piedi".

Le pagelle di Brozovic

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7