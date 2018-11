Le pagelle di Bruno Alves: governatore della difesa. Decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domina in difesa, guida la squadra, ha l'atteggiamento del leader e oltre a tutto questo sigla anche il gol alla fine decisivo per la vittoria del Parma contro il Sassuolo. Bruno Alves è la grande sorpresa della squadra di Roberto D'Aversa in questa stagione e ieri al Tardini contro i neroverdi ha avuto il merito di segnare il suo primo gol in Serie A. Decisivo poi nel secondo tempo sul pallonetto di Babacar che aveva battuto Sepe, per una giornata praticamente perfetta del centrale portoghese.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 7

QS: 6,5