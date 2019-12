© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Frittatina-frittatona sulla conclusione morbida di Caputo". Basta questo, come evidenzia questa mattina il Corriere dello Sport, a giustificare l'insufficienza in pagella di Gianluigi Buffon contro il Sassuolo (2-2). Quell'intervento goffo sul momentaneo 2-1 dei neroverdi allo Stadium resta infatti una macchia indelebile sull'intera partita dell'esperto portiere, messo in ombra sul fronte opposto dai sontuosi interventi del teen-ager Stefano Turati dinanzi ai vari Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala. Inevitabile dunque, almeno stavolta, la pioggia di 5 tanto a livello locale quanto nazionale per l'alfiere bianconero.

Questi tutti i voti di Gianluigi Buffon:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

TuttoJuve.com: 5