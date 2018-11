Le pagelle di Buffon: il grande ritorno. Decisivo per il PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno in Italia, il ritorno in Champions League dopo le tre giornate di squalifica e una prestazione da vero Gigi Buffon. Se il Paris Saint Germain ha subito un solo gol nei primi venti minuti del secondo tempo è solo e soltanto merito suo e anche se non può nulla sul calcio di rigore di Insigne ha dimostrato ancora una volta di essere ancora tra i migliori al mondo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 7