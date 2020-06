Le pagelle di Buffon: il migliore in campo. Ai rigori alza bandiera bianca

vedi letture

Si esalta, ma non basta. Gianluigi Buffon è per acclamazione nei voti del giorno dopo, il migliore in campo di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia giocata ieri con la vittoria degli azzurri ai rigori. E questo, evidenzia La Gazzetta dello Sport ”dice tutto della pericolosità della Juve”. Si arrende solo ai rigori, spiega il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport evidenzia come il suo vocione sia il termometro emotivo dei bianconeri. Voti alti: si parte dal 7, c’è anche un 8.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 7