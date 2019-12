Le pagelle di Buffon: mito che raggiunge mito. Samp senza rispetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mito che raggiunge mito". La Gazzetta dello Sport apre così la sua pagella sulla partita giocata ieri da Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, contro la Sampdoria, ha raggiunto Paolo Maldini a quota 647 presenze in Serie A. La rosea (6,5) gli assegna il voto più alto oggi, tutti gli altri principali osservatori si attestano sul 6. "Incolpevole sul gol - scrive Tuttosport - si gode con sicurezza il record di presenze in A". Il Corriere dello Sport evidenzia "la Sampdoria non ha rispetto di un monumento del genere e col primo tiro in porta lo infila". Per TMW (anche per noi gara da 6) "è storia, con la s maiuscola".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Stampa: 6

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve: 6