Le pagelle di Caceres: un solo errore, ma è micidale. Prova da 6,5 macchiata

Martin Caceres è uno dei peggiori in campo nella sfida contro il Milan. Se la Fiorentina va sotto la colpa è soprattutto dell'uruguaiano, che si rende protagonista di un'ingenuità pesantissima che porta al gol di Rebic. La partita del centrale ex Juventus non sarebbe stata neanche male, ma tutti i quotidiani convengono che l'errore è troppo grave per potergli assegnare anche solo una sufficienza. Un errore solo, ma è micidiale. "Il resto della prestazione però sarebbe stata ampiamente da 6,5", scriviamo noi di Tuttomercatoweb.com, con un 5,5 in pagella. Mezzo voto in meno da Firenzeviola.it.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Tuttosport: 5

FirenzeViola.it: 5