Le pagelle di Caicedo: arma in più. Freddo e altruista

Felipe Caidedo migliore in campo della Lazio nella partita contro il Marsiglia al Velodrome. Altruista nel mettere sia Immobile che Lulic in condizione di segnare, freddo davanti a Mandanda nell'azione del momentaneo 0-2. Rispetto all'anno scorso è un altro giocatore ma a differenza di Luis Alberto e Milinkovic lo è in positivo. Avrà sempre più spazio se continuerà a incidere in questo modo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5