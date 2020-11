Le pagelle di Caicedo - Cesarini chi? I gol in pieno recupero ormai sono in "zona Panterone"

vedi letture

Eroe di giornata all'Olimpico, nonostante entri solamente al 54' al posto del titolare Muriqi. Ma Felipe Caicedo, si sa, colpisce sempre all'ultimo... L'ha rifatto anche ieri, al 95' del big match contro la Juventus, firmando il pareggio ormai insperato della sua Lazio. "Come fa a non essere il migliore il giustiziere dei finali? Non ne aveva azzeccata una, lontano dall'area, girando sempre a vuoto. Poi la girata vincente. Quinto gol nel recupero negli ultimi due campionati", è difatti il commento odierno de La Gazzetta dello Sport sulla prova da 7-8 in pagella del 'Panterone' biancoceleste. "Quarto gol stagionale, l'uomo delle rimonte impossibili. Cattiveria e rapidità, protegge palla e brucia Bonucci. Monumentale", sentenzia invece il Corriere dello Sport. Se continua così, la zona "Cesarini" tanto amata dai cronisti potrebbe presto essere oggetto di un aggiornamento nei dizionari calcistici di tutta Italia.

Questi tutti i voti odierni di Caicedo:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

LaLazioSiamoNoi: 8