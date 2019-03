Le pagelle di Caicedo: gol, lotta e applausi meritati. Così premia Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

E' la scelta che ripaga Simone Inzaghi. Complice un Immobile acciacato, è Felipe Caicedo la punta titolare del derby. E i risultati arrivano: spacca la partita con un gol da grande attaccante, per movimenti e freddezza davanti al portiere. Gioca di sponda, con la squadra e per la squadra, prima di andar vicino alla doppietta. Lotta fino a quando non esce e si prende gli applausi del suo pubblico: meritatissimi.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7